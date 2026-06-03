حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج 50 منتسباً من وزارة الدفاع

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل تخريج 50 منتسباً من وزارة الدفاع من البرنامجين التنفيذيين "قيادات المستقبل" و"تمكين القيادات الشابة"، وتم تنفيذهما بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس" : "شهدت حفل تخريج 50 منتسباً من وزارة الدفاع من البرنامجين التنفيذيين "قيادات المستقبل" و"تمكين القيادات الشابة"، وتم تنفيذهما بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ... نعتز بهذه المبادرات والبرامج المعرفية التي تسهم في إعداد الكوادر الوطنية وتمكين القيادات الشابة لمواصلة مسيرة التميز والريادة الإماراتية.".