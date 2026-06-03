مكتوم بن محمد: تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن "الآن" فلسفة لبناء المستقبل دون انتظار

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه تعلم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن "الآن" هي فلسفة عميقة، مبنية على قرارات لا تتأخر، ورؤى لا تُنتظر، ومستقبل يُبنى قبل أن يصل.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : "تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد أن "الآن" هي فلسفة عميقة، مبنية على قرارات لا تتأخر، ورؤى لا تُنتظر، ومستقبل يُبنى قبل أن يصل".

وأضاف سموه: "الآن هي اللحظة التي يملكها الجميع، ولكن كيف تتصرف بها، كيف تستعد؟ وكيف تبدأ بما تملكه الآن؟ وليس عند اكتمال الظروف".

وتابع سموه: "تعلّمت أن "الآن" هي نقطة التحوّل بين من يحلم بالمستقبل، ومن يبدأ ببنائه. وهذا ما صنعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث لم ينتظر الزمن ليمنحه الفرصة، وجعل من كل لحظة بدايةً لإنجاز عظيم".