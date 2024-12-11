أمانة «تنفيذي رأس الخيمة» تنظم الملتقى الـ 18 لأفضل الممارسات

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، الملتقى الـ18 لأفضل الممارسات، تحت شعار «إدارة التحولات الاستراتيجية».

ويهدف الملتقى، الذي عقد في فندق هيلتون جاردن إن برأس الخيمة، إلى نقل المعرفة وتعزيز الوعي بأهمية التحولات الاستراتيجية، ودورها في تمكين المؤسسات من استشراف المستقبل والإسهام في تشكيله والتكيف مع متغيراته، وتعزيز المرونة لتحقيق النجاح المستدام.

وأكد الشيخ صقر بن سعود القاسمي، أن الإدارة الحكيمة المبنية على الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي تضمن مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات بروح الابتكار والاستدامة، موضحاً أن هذا النهج يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على الصعد كافة.

وألقى الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، كلمة رئيسية في الملتقى حول «القيادة الاستراتيجية»، استعرض خلالها مرحلة التغيير التي قادها، والتي كان محورها الأساسي خدمة واحترام الإنسان، معرباً عن أهمية الإخلاص والولاء للوطن والقيادة الرشيدة، والافتخار بمكتسباتنا الوطنية.

كما تحدث أطرف محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في كلمته عن «مهمة الإمارات للمستقبل»، مقدماً نموذج «مهمة الإمارات»، وهي منصة تعمل على تصميم مشاريع الجاهزية المستقبلية، حيث عرض بعض المشاريع التي تم تصميمها وفقاً لهذا النموذج مثل برنامج «جاهز».