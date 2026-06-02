الإمارات غداً.. طقس صحو ورياح مثيرة للغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، حيث تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة وتصل ذروتها أحياناً إلى 40 كيلومتراً في الساعة، وتأتي باتجاهات جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وذكر المركز في بيانه اليومي أن الخليج العربي سيشهد حالة بحرية تتراوح بين خفيف ومتوسط الموج ولكنه يضطرب في بعض الأوقات، وسجل المركز حدوث المد الأول عند الساعة 16:02 والمد الثاني عند الساعة 02:11، بينما يقع الجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 19:55.

وفي ما يتعلق ببحر عمان، فيمتاز بحالته المستقرة ويكون خفيف الموج بشكل عام، على أن يحدث فيه المد الأول عند الساعة 11:58 ويليه المد الثاني عند الساعة 22:53، في حين يقع الجزر الأول عند الساعة 17:50 ويحدث الجزر الثاني عند الساعة 05:42.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 29 80 25

دبي 39 30 70 25

الشارقة 41 30 75 25

عجمان 36 30 75 30

أم القيوين 40 27 75 30

رأس الخيمة 43 30 80 20

الفجيرة 37 31 85 25

العـين 44 29 65 15

ليوا 47 27 75 15

الرويس 41 25 75 25

السلع 42 27 55 15

دلـمـا 37 29 55 25

طنب الكبرى 37 29 75 30

طنب الصغرى 37 29 75 30

أبو موسى 39 32 80 25