الإمارات.. طقس غائم جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الغد غائماً جزئياً بوجه عام قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:56 والمد الثاني عند الساعة 02:06

الجزر الأول عند 08:51 والجزر الثاني عند الساعة 19:46

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:36والمد الثاني عند الساعة 22:40

الجزر الأول عند الساعة 17:30والجزر الثاني عند الساعة 05:28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 41 29 85 35

دبي 42 31 85 20

الشارقة 43 30 80 25

عجمان 43 31 85 30

أم القيوين 44 28 80 40

رأس الخيمة 42 29 80 35

الفجيرة 37 32 80 50

العـين 46 29 60 25

ليوا 45 28 50 15

الرويس 40 28 80 20

السلع 43 30 60 10

دلـمـا 39 32 65 20

طنب الكبرى / الصغرى 37 29 80 45

أبو موسى 37 29 80 45