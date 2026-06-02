محمد بن زايد ناعياً محمود القيسية: عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور محمود أحمد القيسية، أحد رواد التربية والتعليم في دولة الإمارات، مشيداً بإسهاماته في مسيرة التعليم ودوره في مواكبة نهضة الدولة منذ بداياتها.

وأكد سموه أن الفقيد كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وعمل بإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ دعائم التعليم، تاركاً بصمة بارزة في مسيرة التربية والتعليم بالدولة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية وأسكنه فسيح جناته وجازاه عنّا خير الجزاء، وخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة. كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات وواكب نهضتها التعليمية منذ بدايتها، وعمل بكل إخلاص مع الشيخ زايد، رحمه الله، وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم في الدولة".