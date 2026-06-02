قرقاش: ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعًا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين".