"الإمارات للدواء" تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات





أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن سحب منتجين مخالفين من مبيد الحشرات يحملان اسم "Goodbye All Insects"، من إنتاج شركة SCITRA، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، وضمان تداول المنتجات وفق المتطلبات التنظيمية والمعايير المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة أن قرار السحب يشمل منتج "Goodbye All Insects Max Kills in One Spray"، ومنتج "Goodbye All Insects Spray"، وذلك نتيجة رصد مخالفات تنظيمية وفنية تتعلق بتداول المنتجين غير المسجلين لدى المؤسسة.

حيث تبين عدم مطابقة نسب تركيز المواد الفعالة في أحد المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة والمعايير الدولية ذات الصلة في المنتج "Goodbye All Insects Max Kills in One Spray" ،وتبين أن المنتج "Goodbye All Insects Spray"، يحتوي في تركيبته على مادة محظورة الأمر الذي يستدعي السحب الفوري للمنتجات لضمان عدم تداولها في الأسواق، وحماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة مرتبطة باستخدامه.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أنه، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، جارٍ استكمال إجراءات سحب المنتجات المعنية من الأسواق ومنافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية، وفقاً للأطر التنظيمية المعتمدة.