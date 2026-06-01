Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

الإمارات.. طقس صحو غداً

undefined's profile picture

وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:23، والمد الثاني 01:43، والجزرالأول عند الساعة 08:46، والجزر الثاني عند الساعة 19:24.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 11:27، والمد الثاني 22:13، والجزر الأول عند الساعة 17:12، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 41297030
دبي38287535
الشارقة41287535
عجمان35307530
أم القيوين38307025
رأس الخيمة42276535
الفجيرة42337520
العـين45296015
ليوا46264510
الرويس42246025
السلع44304010
دلـمـا40316015
طنب الكبرى / الصغرى38307025
أبو موسى38317565