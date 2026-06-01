الإمارات.. طقس صحو غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:23، والمد الثاني 01:43، والجزرالأول عند الساعة 08:46، والجزر الثاني عند الساعة 19:24.
وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 11:27، والمد الثاني 22:13، والجزر الأول عند الساعة 17:12، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 41297030
دبي38287535
الشارقة41287535
عجمان35307530
أم القيوين38307025
رأس الخيمة42276535
الفجيرة42337520
العـين45296015
ليوا46264510
الرويس42246025
السلع44304010
دلـمـا40316015
طنب الكبرى / الصغرى38307025
أبو موسى38317565