الإمارات.. طقس صحو غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:23، والمد الثاني 01:43، والجزرالأول عند الساعة 08:46، والجزر الثاني عند الساعة 19:24.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 11:27، والمد الثاني 22:13، والجزر الأول عند الساعة 17:12، والجزر الثاني عند الساعة 05:02.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41297030

دبي38287535

الشارقة41287535

عجمان35307530

أم القيوين38307025

رأس الخيمة42276535

الفجيرة42337520

العـين45296015

ليوا46264510

الرويس42246025

السلع44304010

دلـمـا40316015

طنب الكبرى / الصغرى38307025

أبو موسى38317565







