قرقاش: استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت نهج مرفوض

أدان معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكداً الوقوف مع الكويت الشقيقة قلبًا وقالبًا، وأن أمنها من أمن الإمارات، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدًا مباشرًا للمنطقة واستقرارها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الكويت الشقيقة، ففي وقت تشهد فيه المنطقة جهودًا دقيقة لإخراجها من دوامة الحروب والأزمات، لا يعكس هذا التصعيد وانتهاك السيادة والقانون الدولي إلا نهجًا مرفوضًا يقوض الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "نقف مع الكويت الشقيقة قلبًا وقالبًا، ونؤكد أن أمنها من أمننا، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة تمثل تهديدًا مباشرًا للمنطقة واستقرارها".