أداء قياسي لمركز شرطة المرقبات في مؤشرات الأمن والاستجابة

تفقّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.

ورافق معاليه خلال الجولة التفقدية عدد من كبار الضباط، من بينهم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، إلى جانب عدد من نواب مديري الإدارات ومديري المراكز والضباط.

واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إضافة إلى نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقاها المركز خلال عام 2025، وأبرز المبادرات والإنجازات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

واستعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ متوسط زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات.

كما جرى استعراض مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية خلال عام 2025، حيث سجل المركز 98.9 % في الشعور بالأمان، و98.2 % في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6 % في الإحساس بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100 %، ما يعكس فاعلية الانتشار الميداني وكفاءة الخطط الأمنية في منطقة الاختصاص.

واطلع معاليه كذلك على أبرز إنجازات المركز، التي شملت حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً و68 اقتراحاً مطبقاً، أسهمت في تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.

وخلال التفتيش، تم استعراض نبذة عن منطقة الاختصاص، حيث يُعد مركز شرطة المرقبات من أقدم المراكز الشرطية في إمارة دبي، إذ تأسس في 26 مارس 1974، وتدرج في مراحل التطوير ليواكب النهضة العمرانية والتحول الذكي، قبل أن يتحول عام 2019 إلى مركز شرطة ذكي، ويصبح في عام 2023 أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الست نجوم.

ويغطي المركز منطقة تمتد على مساحة 36.5 كيلومتراً مربعاً ضمن مناطق ديرة، ويخدم أكثر من 835 ألف نسمة موزعين على 12 منطقة حيوية تشمل طرقاً وشوارع رئيسية ومحطات مترو دبي، إلى جانب مؤسسات حيوية وسفارات ومنشآت تجارية وخدمية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج المحققة تعكس الجهود المخلصة للعاملين في المركز وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى رضا المتعاملين، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين الفرق التخصصية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توجهات شرطة دبي الاستراتيجية وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.

وفي ختام التفتيش، تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في المركز، مثمناً جهودهم الميدانية، داعياً إلى مواصلة العمل بالروح الإيجابية ذاتها، والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في خدمة المجتمع وصون أمنه واستقراره.