المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين

نظم المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يصادف 31 مايو من كل عام، بهدف تعزيز الوعي الصحي بين المرضى والمرافقين الفلسطينين والكوادر الطبية حول مخاطر التدخين وأهمية تبني أنماط حياة صحية وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وتضمنت الفعالية تقديم محاضرات توعوية واستشارات صحية حول الأضرار الناتجة عن التدخين وتأثيره على صحة الفرد والمجتمع، إلى جانب توزيع مواد تثقيفية تسلط الضوء على أهمية الإقلاع عن التدخين ودوره في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة.

وأكد الفريق الطبي في المستشفى العائم أهمية تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز الصحة العامة، خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي يواجهها المرضى، مشيراً إلى أن المبادرات الصحية والتثقيفية تأتي ضمن رسالة المستشفى الإنسانية والطبية الرامية إلى تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي والمعنوي للمرضى.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تقديم خدماته الطبية والعلاجية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، عبر منظومة متكاملة من الرعاية الصحية تضم عيادات تخصصية وكوادر طبية مؤهلة وتجهيزات حديثة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.