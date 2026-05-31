عبدالله المري يتفقد سير العمل في مركز شرطة المرقبات

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بهدف متابعة مؤشرات الأداء الأمني والتشغيلي، والاطلاع على مستوى الجاهزية، وتعزيز جودة الخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.

رافق معاليه خلال الجولة التفقدية، سعادة اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وسعادة اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، والعميد راشد صالح الشحي نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز بر دبي، والعميد سلطان العويص نائب مدير الإدارة العامة لشؤون مراكز ديرة، والعميد سعيد المدحاني نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة التخصصية، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعميد عيسى أحمد سالم مدير مركز شرطة المرقبات، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معاليه خلال التفتيش على مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية في أقسام المركز، ومستوى الجاهزية الأمنية، وآليات التعامل مع البلاغات، إلى جانب نتائج نقاط التفتيش والمعاملات التي تلقاها المركز خلال العام 2025، وأبرز الإنجازات والمبادرات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل وتحقيق المستهدفات المؤسسية.

واستعرض المركز نتائج سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة جداً، حيث بلغ زمن الاستجابة دقيقة و38 ثانية، متجاوزاً المستهدف المحدد بـدقيقتين و45 ثانية، بما يعكس كفاءة الفرق الميدانية وفاعلية منظومة الاستجابة الأمنية وسرعة التعامل مع البلاغات وفق أفضل الممارسات الشرطية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المعاملات والشكاوى الجنائية المسجلة خلال العام 2025، إلى جانب مؤشرات الأداء المتعلقة بالشعور بالأمان والثقة بالخدمات الشرطية، حيث حقق المركز نسبة 98.9% في الشعور بالأمان، و98.2% في الثقة بمركز الشرطة القريب من المتعاملين، و97.6% في الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً، فيما بلغت نسبة التغطية الأمنية 100%، الأمر الذي يعكس نجاح الخطط الأمنية والانتشار الميداني في منطقة الاختصاص.

واطلع معاليه كذلك على الإنجازات النوعية التي حققها المركز، ومن أبرزها حصوله على جائزة أفضل مركز شرطة شامل لعام 2025، وجائزة أفضل مركز إسعاد متعاملين، وجائزة الدورية الأمنية المتميزة، إضافة إلى تحقيق المركز الأول في عدد الساعات التطوعية للفئة (E)، إلى جانب تسجيل 19 مصنفاً فكرياً و68 اقتراحاً مطبقاً دعمت تطوير العمل المؤسسي والخدمات الأمنية.

وخلال التفتيش، تم استعراض نبذة عن منطقة الاختصاص، حيث يُعد مركز شرطة المرقبات من أقدم المراكز الشرطية في إمارة دبي، إذ تأسس في 26 مارس 1974، وتم تطويره على مراحل ليواكب النهضة العمرانية والتحول الذكي في الإمارة، حيث تحول في عام 2019 إلى مركز شرطة ذكي، وفي عام 2023 أصبح أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف الست نجوم.

ويغطي المركز منطقة اختصاص تمتد على مساحة 36.5 كيلومتراً مربعاً ضمن مناطق ديرة، ويخدم أكثر من 835 ألف نسمة موزعين على 12 منطقة حيوية تشمل طرقاً وشوارع رئيسية ومحطات مترو دبي، إضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الحيوية والسفارات والمنشآت التجارية والخدمية.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن النتائج المحققة تعكس الجهود المخلصة للعاملين في المركز وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان ورفع مستوى رضا المتعاملين، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير منظومة العمل الأمني والخدمي، وتعزيز التكامل بين الفرق التخصصية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توجهات شرطة دبي الاستراتيجية وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.

وفي ختام التفتيش، تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى الضباط وصف الضباط والأفراد والعاملين في المركز، مثمناً جهودهم الميدانية والأمنية، وداعياً إلى مواصلة العمل بالروح الإيجابية ذاتها والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة في خدمة المجتمع وصون أمنه واستقراره.