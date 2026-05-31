"طرق دبي" تحقق إيرادات قدرها 5.3 مليارات درهم عبر القنوات الرقمية

سجّلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إيرادات بلغت 5 مليارات و300 مليون درهم عبر قنواتها الرقمية خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024، في تأكيد لتسارع تبنّي الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءة منظومتها، وبلغ إجمالي عدد المعاملات المُنجزة عبر القنوات الرقمية أكثر من 628 مليون معاملة، بنسبة نمو بلغت 13%، وتقدم الهيئة للمتعاملين 105 خدمات رقمية، عبر 6 قنوات متنوعة، بما يُظهر التحول المتنامي نحو القنوات الرقمية خياراً أولَ لإنجاز الخدمات، حيث بلغت نسبة تبنّي الخدمات على القنوات الرقمية 96%، وبلغ متوسط مؤشر سعادة المتعاملين 98%.

حلول ذكية ومبتكرة

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن النتائج التي حققتها الهيئة في القنوات الرقمية، تُظهر نضجاً مؤسسياً متقدماً في تبنّي التحول الرقمي، وانتقال الهيئة من مرحلة رقمنة الخدمات إلى تصميم منظومة رقمية متكاملة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات دبي نحو الريادة العالمية في المدن الذكية، مؤكداً أن هذا التحول هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً.

وقال معاليه: "تمضي الهيئة قدماً في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وابتكار حلول تسهم في الارتقاء بخدمة المتعاملين وتحقق السعادة لسكان إمارة دبي وزوارها، وتعزز مكانتها كنموذج عالمي رائد في المدن الذكية".

وأضاف: "التحول نحو القنوات الرقمية يمثّل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التنقّل والخدمات المرتبطة بها، حيث تحرص الهيئة على تقديم خدمات استباقية وسلسة تلبّي تطلّعات المتعاملين وتوفر خدمة متكاملة قائمة على الابتكار والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز جودة الحياة للمتعاملين، مؤكداً أن التركيز في المرحلة المقبلة، يشمل التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تصميم وتقديم الخدمات وتعزيز التكامل مع المنصات الرقمية الحكومية بما يسهم في بناء منظومة رقمية متقدمة تدعم النمو المستدام وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة في قطاع النقل".

مؤشرات الأداء

ويأتي هذا الأداء المتقدم تتويجاً لمسيرة التحول الرقمي، التي تقودها الهيئة، حيث حققت نسبة 94% في مؤشر النضج الرقمي، حاصلةً على "المستوى الخامس"، وهو الأعلى على مستوى حكومة دبي عام 2025، وتصدرت ضمن أفضل أربع جهات حكومية، كما سجّلت 83% في محور تجارب المتعاملين الرقمية، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 100% في تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم، بما يؤكد التزام الهيئة بتقديم خدمات رقمية شاملة ومستدامة وِفق أعلى المعايير العالمية.

التطبيقات الذكية

وفي إطار تطوير الخدمات عبر التطبيقات الذكية، حققت الهيئة نسبة فاقت 25% في استخدام المتعاملين لخدمات الهيئة عبر التطبيقات الذكية، بنسبة زيادة 40% مقارنة بعام 2024، كما جرى إطلاق 18 خدمة جديدة عبر تطبيق الهيئة الذكي، صُممت استجابة لمتطلبات المتعاملين والتوجهات الحكومية، وشهدت التطبيقات الذكية إقبالاً متزايداً، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين لتطبيق الهيئة أكثر من 1.2 مليون مستخدم نشط خلال عام 2025، كما شهد تطبيق "سهيل" إطلاق مجموعة من الخدمات الخاصة بمنظومة التحصيل الآلي، شملت خدمات بطاقة "نول"، إلى جانب إطلاق خصائص وتحسينات جديدة عززت رحلة التنقّل المتكاملة، ورسّخت مفهوم القنوات الرقمية المشتركة، بما يدعم توجُّه الهيئة نحو توفير خدمة تنقّل موحّدة وسلسة عبر مختلف وسائل النقل في دبي، وساهم هذا التطوير في زيادة استخدام التطبيق، حيث ارتفع عدد الزيارات السنوية إلى 68 مليون زيارة، بزيادة 144% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع الطلب على خدمة الاستعلام وتخطيط الرحلات إلى 48 مليون طلب، بنسبة نمو بلغت 48%.

وتُواصل الهيئة تطوير تطبيق "سهيل" من خلال إضافة خدمات وخصائص جديدة بما يعزز مكانته بوصفه قناة التنقّل في دبي وتوفير خدمة رقمية أكثر تكاملاً.

الموقع الإلكتروني

تقدم الهيئة 103 خدمات عبر موقعها الإلكتروني، وبلغ حجم المعاملات المُنجزة 11 مليون معاملة، كما بلغ مؤشر السعادة 96%، وأطلقت الهيئة أربع منصات رقمية جديدة على موقعها الإلكتروني، شملت منصات متخصصة، مثل: مسابقة مهرجان أفلام السلامة المرورية، وجائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، وبرنامج الابتعاث الأكاديمي، وجائزة دبي للنقل المستدام، إلى جانب إضافة ثلاث خدمات جديدة تشمل دفع مخالفات اللوحات الإعلانية، والتظلّم على المخالفات، وخدمة التصريح المؤقت لنقل الركاب: (ناقل)، إلى جانب إدراج خاصية البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز سهولة الوصول للخدمة و تحسين خدمة المستخدم.

المتحدث الآلي: (محبوب)

وشهدت خدمات الهيئة الرقمية عبر المتحدث الآلي (محبوب)، تطوّراً ملحوظاً، شمل إضافة وتحسين 15 خدمة رقمية، ضمن المرحلة الثالثة من تنفيذ خطة خدمات 360، ليصل إجمالي عدد الخدمات التفاعلية إلى 32 خدمة، وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقمية، ورفع جودة رحلة المتعاملين، وانعكس إيجاباً على زيادة الإقبال على القنوات الرقمية، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 20.6% مقارنة بعام 2024، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المحصلة بنسبة 8.1%، في مؤشر واضح على تنامي الاعتماد على القنوات الرقمية خياراً رئيساً لإنجاز الخدمات، ودورها المتنامي في دعم الاستدامة المالية، وتحقيق القيمة المضافة للخدمات الحكومية.

الأكشاك الذكية

على مستوى القنوات البديلة، شهدت الأكشاك الذكية، التي تقدم 24 خدمة متنوعة تشمل خدمات السائقين والمركبات و"نول"، إقبالاً متزايداً، حيث ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17.3% مقارنة بعام 2024، مسجّلة أكثر من مليون معاملة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات، بما يزيد على 425 مليون درهم، محققاً نمواً فاق 11% مقارنة بالعام الماضي، وفي إطار الخطط التوسعية لأجهزة الأكشاك، جرى إطلاق أربعة أكشاك تفاعلية جديدة في مراكز إسعاد المتعاملين.

واتساب

تقدم قناة (واتساب) 16 خدمة، وشهدت نمواً ملحوظاً في إيرادات حجز تذاكر المواقف لتصل إلى أكثر من 21.7 مليون درهم، كما جرى إطلاق خدمة (مدينتي)، عبر (محبوب) واتساب، باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يعزز التحول نحو الخدمات الاستباقية الذكية.

تعزيز التكامل

واصلت الهيئة تنفيذ مستهدفات (سياسة خدمات 360)، من خلال إطلاق وتحسين 48 خدمة رقمية من أصل 74 خدمة على القنوات الرقمية، بما يعزز تكامل الخدمات وتبسيط رحلة المتعامل، وفي إطار التكامل الرقمي على مستوى حكومة دبي، وسّعت الهيئة نطاق خدماتها عبر القنوات الرقمية المشتركة، حيث أضافت 14 خدمة على تطبيق (سهيل)، ضمن قناة (التنقل في دبي)، إلى جانب تطوير 23 خدمة على منصة (دبي الآن)، و21 خدمة على منصة (استثمر في دبي)، إضافة إلى توفير 10 خدمات عبر منصة (زوروا دبي) وإدراج خدمات الهيئة ضمن منصة (البناء في دبي)، بما يدعم توجّه (حكومة واحدة مترابطة)، ويعزز رحلة المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية المشتركة.

جوائز عالمية

واصلت الهيئة ترسيخ حضورها وتميزها العالمي، بحصولها على جائزتين من جوائز تكنولوجيا الأعمال العالمية: (Global Business Tech Awards)، حيث فاز تطبيق الهيئة بجائزة (أفضل تطبيق في القطاع الحكومي)، وفاز تطبيق (سهيل)، بجائزة أفضل تقنية للتطبيقات للعام، في إنجاز يؤكد ريادة الهيئة في تقديم خدمات رقمية متقدمة، مقارنة بمدن عالمية مثل سنغافورة، ولندن، وهونج كونج، وسيدني.