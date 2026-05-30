الإمارات

حكام الإمارات يعزون أمير قطر بوفاة عبدالله بن حمد العطية

وام

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تعزية إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة الأسبق.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.