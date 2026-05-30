مطار الشارقة يحتفي بالمسافرين

احتفت هيئة مطار الشارقة الدولي بعيد الأضحى المبارك عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات، التي عكست قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة، وأسهمت في نشر أجواء البهجة بين المسافرين والزوار.

وشهد مطار الشارقة استقبال المسافرين بأجواء احتفالية، تضمنت توزيع الهدايا التذكارية وتقديم الضيافة والتهاني بهذه المناسبة، بما يجسد روح العيد وقيمه الإنسانية، ويعكس التزام الهيئة بتوفير تجربة سفر متكاملة لا تقتصر على الخدمات التشغيلية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز الجوانب المجتمعية والإنسانية، التي تسهم في راحة المسافرين وسعادتهم.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بتجربة المتعاملين، وترسيخ مكانة مطار الشارقة وجهة سفر، تجمع بين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى توفير بيئة سفر متكاملة، تحتضن مختلف الثقافات بروح من الترحيب والتسامح. ويواصل مطار الشارقة خلال عطلة عيد الأضحى تقديم خدماته التشغيلية بكفاءة عالية، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، لضمان انسيابية حركة المسافرين وسلاسة الإجراءات، وفق أعلى معايير السلامة والجودة والخدمة.