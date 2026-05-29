طقس صحو وارتفاع درجات الحرارة اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة، وظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

وبحسب بيان المركز اليومي حول حالة الطقس، تهب رياح جنوبية شرقية تتحول لاحقاً إلى شمالية غربية، وتتسم بكونها خفيفة إلى معتدلة السرعة، حيث تراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل في أقصاها إلى 30 كيلومتراً في الساعة.

وتكون حالة الموج في الخليج العربي خفيفة، إذ سيحدث المد الأول في تمام الساعة 23:56، في حين يحدث الجزر الأول عند الساعة 07:06، ويشهد بحر عمان أيضاً موجاً خفيفاً، مع تسجيل المد الأول عند الساعة 09:22 والمد الثاني في الساعة 19:55، في حين يحدث الجزر الأول في تمام الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.