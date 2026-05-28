جمارك دبي ترفع جاهزيتها لاستقبال الحجاج والمسافرين في عيد الأضحى

في إطار استعداداتها الاستباقية لموسم عودة حجاج بيت الله الحرام، والحركة المتزايدة للمسافرين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أعلنت جمارك دبي رفع مستوى جاهزيتها التشغيلية والميدانية في جميع المنافذ الجمركية والمطارات، لضمان انسيابية حركة العبور، وتسريع الإجراءات الجمركية، بما يوفر تجربة سفر سلسة وآمنة ومتكاملة للحجاج والزوار والمسافرين القادمين إلى دبي وعبرها.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تنفذها جمارك دبي سنوياً خلال مواسم الذروة، في إطار حرصها على دعم جاهزية دبي، وتعزيز مكانتها واحدة من أكثر المدن كفاءة واستعداداً في إدارة حركة السفر العالمية، من خلال توظيف أحدث الحلول الذكية والتقنيات الرقمية المتقدمة، التي تسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل أوقات الانتظار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة.

وكثفت الإدارات الجمركية في المنافذ البرية والجوية جهودها التشغيلية والميدانية لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، والتعامل بكفاءة عالية مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال إجازة العيد، بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات وريادة دبي في تقديم تجربة سفر استثنائية ترتكز على الكفاءة والمرونة وجودة الخدمات الحكومية.

خطة تشغيلية متكاملة

وأكد خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أن الدائرة وضعت خطة تشغيلية متكاملة في مطارات دبي استعداداً لموسم عودة الحجاج، مشيراً إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لتسهيل حركة المسافرين وتسريع الإجراءات الجمركية بما يضمن راحة الحجاج والزوار ويعزز انسيابية الحركة في صالات الوصول والمغادرة.

وقال إن جمارك دبي حرصت على تعزيز الكوادر الميدانية ورفع جاهزية الأنظمة الذكية وأجهزة التفتيش الحديثة، بما يسهم في تسريع عمليات الكشف والتفتيش وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية خلال فترات الذروة، مؤكداً أن الاعتماد على الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة أصبح عنصراً أساسياً في تطوير منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأضاف أن جمارك دبي تواصل التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات العاملة في مطارات دبي لضمان تكامل الجهود وتقديم تجربة سفر متميزة للحجاج القادمين، مؤكداً أن راحة المسافرين وسلامتهم تمثل أولوية رئيسية في جميع الخطط التشغيلية الموسمية.

وأوضح أنه تم تخصيص مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية بمحاذاة “كاونترات” الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المخصصة للحجاج، بهدف تسريع إجراءات العبور، إلى جانب تحديد أحزمة أمتعة قريبة من بوابات الخروج في مباني مطار دبي الدولي لتسهيل وتسريع استلام أمتعة الحجاج، فضلاً عن تخصيص بوابات خروج للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية لضمان انسيابية الحركة وعدم تداخلها مع بقية المسافرين في صالات التفتيش الجمركي. كما تم التنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتوفير مسعف في صالة جمارك دبي بالمطار تحسباً لأي حالات طارئة أو عوارض صحية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج متكامل يركز على تعزيز تجربة المسافر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في قطاع السفر والطيران والخدمات اللوجستية.

جاهزية منفذ حتا

من جانبه، أكد خالد المؤذن، مدير إدارة جمارك حتا في جمارك دبي، استمرار جاهزية منفذ حتا للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الحج وعطلة عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الإدارة كثفت جهودها التشغيلية والميدانية لضمان انسيابية حركة العبور وسرعة إنجاز الإجراءات الجمركية عبر المنفذ.

وقال إن فرق العمل في منفذ حتا تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمسافرين، مع توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تعكس جودة الخدمات الحكومية في دولة الإمارات وتواكب توقعات المتعاملين خلال مواسم الذروة.

وأوضح أن الإدارة عززت جاهزيتها التشغيلية من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني اللازم، ورفع كفاءة المناوبات الميدانية، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين في المنفذ الحدودي لضمان سرعة الاستجابة للحركة المتزايدة وتنظيم حركة المسافرين والحافلات خلال فترة العيد، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وتسهيل إجراءات العبور وفق أعلى معايير الكفاءة والأمن.

وتواصل جمارك دبي تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف المنافذ، عبر الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تدعم سرعة الإنجاز ودقة الأداء، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية استباقية وذكية ترتكز على الابتكار والمرونة وجودة الحياة.

وتعكس هذه الاستعدادات المتكاملة جاهزية جمارك دبي للتعامل مع مواسم السفر والحركة المتزايدة بكفاءة عالية، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الجمركي الذكي، وداعماً رئيسياً لحركة السفر والتجارة وتعزيز تجربة المتعاملين في إمارة دبي.