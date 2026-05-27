محمد بن زايد: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات والمهنئين بعيد الأضحى

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وجموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام : "سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات والمهنئين بعيد الأضحى، وتبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات أمنها وعزها وازدهارها"

وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على دولة الإمارات وشعبها بالخير واليمن والبركة ويديم على الوطن نعم الأمن والرخاء والازدهار.