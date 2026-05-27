"في إف إس جلوبال" تدعم رؤية دبي نحو بيئة أكثر استدامة

في عيد الأضحى المبارك، ومع احتفائنا بروح العطاء والتلاحم المجتمعي، تفخر شركة "في إف إس جلوبال" بدعم رؤية دبي المتنامية و الطموحة نحو بيئة أكثر استدامة، وذلك من خلال زراعة 1,200 شجرة من أشجار الشعلة بالتعاون مع بلدية دبي .

وتأتي هذه المبادرة ضمن الحملة العالمية «مليون شجرة»، في تجسيدٍ لالتزام المؤسسة الراسخ ببناء مجتمعات أكثر اخضراراً وصناعة مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وحول هذه المبادرة، يؤكد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال السيد زوبين كاركاريا حرص المؤسسة المستمر على الإسهام الفاعل في دعم توجهات دبي نحو التنمية وجعلها مدينة و وجهة عالمية للاستدامة الفعال.