حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور ولي العهد في جامع الشيخ زايد بالفجيرة

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي، نجلي سمو ولي عهد الفجيرة ، ومعالي سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي العهد.

وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.