إنقاذ رجل وامرأة علقا على ارتفاع 3000 قدم في قمة جبل برأس الخيمة

تمكن جناح جو شرطة رأس الخيمة (طيران الشرطة)، بمعاونة قسم البحث والإنقاذ من انقاذ شخصين رجل وامرأة آسيويين، تعرضا للإنهاك أثناء تسلقهما قمة أحد جبال الإمارة، على ارتفاع 3000 قدم.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن بلاغاً ورد إلى قسم جناح الجو، من غرفة العمليات يفيد بوجود شخصين رجل وامرأة (سائحين) عالقين في إحدى قمم المناطق الجبلية في رأس الخيمة، وعلى الفور تم تحريك إحدى طائرات جناح الجو العمودية إلى الموقع، وتم العثور عليهما وتم تقديم العون اللازم لهما وإنقاذهما، وإنزالهما بصحة جيدة.

وناشدت شرطة رأس الخيمة مرتادي الجبال وهواة تسلق القمم والمرتفعات في الإمارة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند المسير بين الجبال والوديان، وتجنب التوغل في الأماكن الوعرة أو الصعود لمستوى ارتفاع عال قد يعرض حياتهم للخطر كما يحول دون التمكن من إنقاذهم، وتأتي هذه المهمة بالتعاون مع الجهات المختصة تعزيزاً لسرعة الاستجابة، وضمان تحقيق جودة الحياة الأمنية في مجتمع الإمارة، تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، متمنية الأمن والسلامة للجميع.