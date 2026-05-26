مكتوم بن محمد: في يوم عرفة تتجلّى أعظم معاني الرحمة والمغفرة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه في يوم عرفة تتجلّى أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوبٍ ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تتجلّى في يوم عرفة، أعظم معاني الرحمة والمغفرة، ويجتمع ملايين الحجاج على صعيد عرفة بقلوبٍ ملؤها الدعاء والأمل إلى الله، وتتجدد أجمل القيم الإنسانية والإسلامية".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد: "نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يديم على دولة الإمارات أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ قيادتنا وشعبنا والمقيمين على أرضها، وأن يعمّ السلام والخير على العالم أجمع".