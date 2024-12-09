مهرجان السلع البحري يكرم شركاء النجاح ويتوج الفائزين في المسابقات

كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري بدورته الرابعة، أمس، شركاء النجاح من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة، إذ اختتم مساء اليوم (الأحد).

وسلم سعيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان السلع البحري، الدروع وشهادات التكريم لممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، التي تقدم باقة من الخدمات والفعاليات المتنوعة، سعياً منها لدعم المهرجانات والفعاليات البحرية والتراثية وضمان استدامتها لتقدم صوراً حية من الموروث الإماراتي ليتعرف عليه الزوار وتتناقله الأجيال.

ومن بين هذه الجهات هيئة أبوظبي للدفاع المدني التي تقدم محاضرات توعوية ومسابقات تفاعلية للجمهور، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والسلامة من مخاطر الحرائق، والإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها لتقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة.

كما يستعرض مركز التواجد البلدي التابع لبلدية منطقة الظفرة عبر مشاركته أبرز المشاريع والخدمات، وينظم عدداً من الفعاليات المجتمعية المميزة، مثل الورش التوعوية والتفاعلية.

وتهدف مجموعة تدوير من خلال مشاركتها في المهرجان إلى ترسيخ أفضل الممارسات الخاصة بجمع وفرز النفايات، وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، حيث تشارك في المسابقات اليومية التي تقام على مسرح المهرجان عبر طرح الأسئلة بأسلوب مبسط بهدف التثقيف والتوعية، وتقدم جوائز للفائزين في المسابقات.

ويعرّف مركز لؤلؤ أبوظبي، التابع لهيئة البيئة أبوظبي، زوار المهرجان على طريقة استزراع اللؤلؤ، ومراحل إنتاجه وطريقة فرزه وتصنيفه بناءً على عدة معايير منها اللون والحجم والاستدارة ونقاوة السطح والكثافة.

كما تقدم مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» باقة متنوعة من الخدمات الطبية للزوار والمشاركين، بالإضافة لمجموعة من الورش التوعوية التي تقام على المسرح التفاعلي ذات صلة بنمط الحياة والثقافة الصحية.

وتشارك مؤسسة التنمية الأسرية عبر جناح متكامل يعرف زوار المهرجان ببرامج وخدمات المؤسسة بشكل عام، وخدمات نادي بركة الدار الاجتماعي التابع للمؤسسة بشكل خاص، كما وفرت شخصيات كرتونية تضفي جواً من المرح والمتعة لزوار المهرجان من جميع الأعمار.

ويقدم استوديو «كناز» ورش عمل وأنشطة وفعاليات فنية وتعليمية في الحرف التقليدية والفنون المعاصرة لجميع أفراد المجتمع من كل الأعمار.

ومن الجهات التي تشارك في المهرجان أيضاً نادي أبوظبي للصقارين، ونادي الظفرة للرماية، ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم، والهلال الأحمر الإماراتي، وعيادة الرحمة فرع السلع.

وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري أمس الفائزين في عدد من المسابقات الرياضية، منها سباق الجري، حيث توجت اللجنة الفائزين في فئاته المختلفة.

كما تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في فئات بطولة السباحة والفائزين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وتنس الطاولة، وتنس الريشة، وكرة الطائرة للسيدات، والفائزين في مسابقة صيد الأسماك بالكاياك، ونُظمت البطولات والمسابقات الرياضية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتواصلت، أمس، المسابقات اليومية ضمن فعاليات المهرجان بمسابقة الألعاب الشعبية، وكذلك مسابقات المسرح التي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور.