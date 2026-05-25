مواعيد دوام "إقامة دبي" خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي" عن مواقيت العمل الرسمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت اعتباراً من صباح يوم أمس وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مايو الجاري. وأوضحت "إقامة دبي" أن مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي – مبنى 3 (صالة القادمون) سيواصل تقديم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حرصًا على ضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للمسافرين والمتعاملين خلال فترة العيد.

كما يستقبل مركزا المنارة والطوار المتعاملين من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، فيما يستمر مركز العوير – خدمات الجمهور باستقبال المتعاملين من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي السبت والأحد، لتسهيل إنجاز المعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين بكل مرونة وكفاءة.

وأكدت، "إقامة دبي" أن منصاتها الرقمية متاحة على مدار الساعة، وتشكل قناة رئيسية لإنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بشكل سريع وفعّال، بما يختصر الوقت ويعزز تجربة المتعامل. ويأتي استمرار تقديم الخدمات خلال الإجازة في إطار التزام الإدارة بتوفير بيئة خدمية مرنة ورقمية ترتقي إلى مستوى تطلعات المتعاملين.

ويمكن للجمهور التواصل مع الإدارة وتقديم الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات عبر مركز الاتصال “آمر” على الرقم المجاني 8005111، والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. كما دعت إقامة دبي كافة المتعاملين إلى استخدام قنواتها الرقمية لإنجاز معاملاتهم بسهولة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي www.gdrfad.gov.ae وتطبيق Dubai Now”".