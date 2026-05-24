شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج





شاركت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لـ«فرونتير25» و«ذا كلايمت ترايب»، ورئيسة مجلس إدارة «ألاينسِز فور جلوبال سستينابيليتي (إيه جي إس)» و«ريست الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» و«أورورا50» في جلسة حوارية مع ليندساي هوبر، الرئيس التنفيذي لمعهد كامبريدج للقيادة المستدامة، والتي أقيمت في كلية روبنسون التابعة لجامعة كامبريدج، حيث سلّط الحوار الضوء على القيادة المناخية المؤثرة.

وعُقدت الجلسة ضمن فعاليات «يوم تبادل الرؤى لخريجي برنامج القيادة المستدامة» في جامعة كامبريدج.

وقالت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، في حديثها عن كيفية استجابة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكلٍ أوسع للحاجة المُلحّة للعمل المناخي: «يجب علينا توسيع نطاق الحلول المُتاحة، وإزالة الحواجز أمام الابتكار، وتبنّي مقاربةٍ منظومية متكاملة، وترسيخ الاستدامة في صميم عمل المؤسسات لا التعامل معها بوصفها إجراءاتٍ شكلية. وفي عالمٍ تتعمّق فيه الانقسامات على الرغم من عولمته، تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية الاضطلاع بدور الجسر نحو مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

وفي حديثها عن قدرة كلّ فردٍ على إحداث الأثر بصرف النظر عن موقعه، أكّدت أنّ للجميع دوراً يؤدّونه في تحقيق الطموحات المناخية، وقالت: «لا يحتاج المرء أن يعمل في مؤسسةٍ مناخية ليكون قائداً مناخياً. وظّفوا شبكة علاقاتكم بوعي وقصد. فكلّ ما يتّصل بالمناخ هو شأنٌ متعدّد التخصصات، والتعاون ركيزةٌ جوهرية. المناخ ملفٌّ عابرٌ للتخصصات، يمكنكم طرحه أينما كنتم. والمهنيون الذين يحملون التفكير المناخي والتفكير المنظومي معهم، وهم من سيُحدثون الأثر الأطول أمداً».

وتحمل الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان درجة الماجستير في القيادة المستدامة، ودرجة الماجستير في الفلسفة في دراسات الشرق الأوسط الحديث، من جامعة كامبريدج.