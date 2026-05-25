شرطة رأس الخيمة.. جاهزية أمنية لاستقبال العيد

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مناقشة خطط تطبيق جميع سيناريوهاتها الأمنية المحتملة، استقبالاً لعيد الأضحى المبارك.

وأكد العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية أن شرطة رأس الخيمة سخّرت جميع إمكاناتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف حضورها الميداني الأمني والمروري، فضلاً عن تكثيف حضور فرقها التخصصية الشرطية في مختلف مناطق الإمارة عند الأماكن الحيوية مثل مُصليات العيد وأماكن ذبح الأضاحي «المقاصب» والأسواق والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ وجميع المناطق التي تشهد كثافة سكانية وازدحاماً جماهيرياً، تحقيقاً للانسيابية وضمان الاستجابة الأمنية السريعة.