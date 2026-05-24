خلال اتصال هاتفي مشترك.. رئيس الدولة وعدد من قادة الدول يبحثون التطورات الإقليمية

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقد شارك في الاتصال كل من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني.