مقر المؤثرين ينظم برنامج "صناعة المحتوى عبر Google Gemini"

نظم مقر المؤثرين، البرنامج التدريبي "صناعة المحتوى عبر Google Gemini"، بالشراكة مع Google Gemini وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير مهارات صناع المحتوى وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتوعية الرقمية.

واستهدف البرنامج، تمكين صناع المحتوى الموهوبين من مواكبة التحولات المتسارعة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، في أساليب التفكير والإبداع والعمل اليومي.

وقادت جلسات البرنامج صانعة المحتوى ورائدة الأعمال، رغد زامل، واستعرضت خلالها آليات الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تطوير المحتوى وتعزيز كفاءة العمل، مع التركيز على التطبيقات العملية التي يمكن توظيفها في مختلف قطاعات ومجالات صناعة المحتوى.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن إطلاق هذه البرامج وورش العمل التدريبية يأتي في إطار حرص مقر المؤثرين على تطوير أداء صناع المحتوى وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي.

وأضاف أن الشراكة مع "Google Gemini" تتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الحلول التقنية العالمية في مجال صناعة المحتوى، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتقديم محتوى هادف بأساليب مبتكرة تواكب مستقبل الإعلام الرقمي.

وأكد أن مقر المؤثرين يواصل دعم صناع المحتوى الموهوبين وتمكينهم من أدوات المعرفة، ويسهم من خلال إطلاق مبادرات نوعية وبرامج متخصصة، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى والاقتصاد الرقمي الإبداعي.

من جهتها، قالت مروة خوست، مديرة القسم الإعلامي لأدوات الذكاء الاصطناعي من Google في العالم العربي، إن "Google Gemini" يسعى إلى توفير أدوات ذكية تساعد المبدعين على تبسيط آليات العمل في صناعة المحتوى، ليكون أكثر ابتكاراً وتأثيراً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى.

وأضافت أن الشراكة مع مقر المؤثرين تسهم في تمكين الجيل الجديد من صناع المحتوى للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير أفكارهم وتعزيز إنتاجهم لتقديم محتوى هادف يستقطب المتابعين وينشر الإيجابية في المجتمعات.

وأكدت أن هذه البرامج التدريبية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين صناع المحتوى المبدعين في المنطقة من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بأساليب مسؤولة وملهمة تدعم نمو قطاع الإعلام الرقمي وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار، مؤكدة حرص "Google Gemini" على تطوير حلول تتيح لصناع المحتوى تحويل أفكارهم إلى تجارب رقمية أكثر جودة وسرعة وفاعلية.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن البرامج التدريبية وورش العمل القادمة التي يقدّمها عدد من الخبراء في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، والمخصصة لصنّاع المحتوى في المواضيع المختلفة.

وقدمت صانعة المحتوى رغد زامل، خلال البرنامج، تجربة عملية تفاعلية تهدف إلى تبسيط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات عملية سهلة الاستخدام، بما يتيح للمشاركين الاستفادة منها دون الحاجة إلى خلفية تقنية متخصصة، واستعرضت كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة محتوى مبتكرة بأساليب عمل مبدعة بشكل يومي، من خلال استخدام أدواته وتسخيرها.

وتناولت كيفية الانتقال من صياغة الأوامر التقليدية القائمة على المحادثة إلى منهجية أكثر تطوراً تعتمد على تبسيط أدوات الذكاء الاصطناعي المعقدة وتحويلها إلى تطبيقات سهلة وعملية يمكن لأي شخص استخدامها.

وركزّت هذه المنهجية على بناء أوامر ذكية تتيح لصانع المحتوى التحكم بأساليب الإخراج وجودته بدقة متناهية، بالاعتماد على أسلوب متقدم يعتمد على البرمجة باستخدام صيغة JSON الهيكلية، بما يضمن تحقيق مستوى عالٍ من الدقة يتناسب مع الهوية البصرية للعلامة التجارية في كل مرة يتم فيها استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويشهد تطبيق "Gemini" نمواً متسارعاً كأحد أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي عالمياً، فقد وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من ضعف خلال عام واحد، ليبلغ أكثر من 900 مليون مستخدم نشط شهرياً، وارتفع عدد الطلبات اليومية بالتفاعل مع التطبيق بأكثر من 7 أضعاف خلال الفترة نفسها.

وحتى الآن، تم توليد أكثر من 50 مليار صورة باستخدام نماذج توليد الصور Nano Banana من Gemini.

ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية مقر المؤثرين الهادفة إلى دعم صناع المحتوى المبدعين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة، لتقديم محتوى احترافي هادف، يسهم في تطوير الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم.