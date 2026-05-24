الإمارات تستعرض في روما تشريعاتها الخاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية والإلكترونية

شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الملتقى التدريبي الدولي حول الإرهاب السيبراني والجرائم الرقمية، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، ونظمه المجلس الأعلى للقضاء الإيطالي بدعم من الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، وبمشاركة 20 دولة.

وضم الوفد المشارك المستشار حسن المعيني، رئيس النيابة العامة من النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والمستشار سعود المنصوري، من إدارة التشريع في وزارة العدل.

ورقة علمية

وقدم المستشار حسن المعيني ورقة علمية عنوانها «الإرهاب السيبراني: المنظومة التشريعية والقضائية للتصدي للإرهاب السيبراني وتجربة دولة الإمارات في التعامل معه»، استعرض فيها المفهوم القانوني للإرهاب السيبراني، وصوره المختلفة، والإطار التشريعي الإماراتي، بما يشمل قوانين مكافحة الجرائم الإرهابية والجرائم الإلكترونية.

نموذج متقدم

وأكدت المشاركة مكانة الإمارات كونها نموذجاً متقدماً في التشريعات السيبرانية، وأسفرت عن تعزيز التعاون الدولي في مجالات تبادل المعلومات والتحقيقات الرقمية، إلى جانب بحث تطوير برامج تدريبية مشتركة والاستفادة من التجارب الدولية في الأدلة الرقمية.

واستعرضت النيابة العامة الاتحادية، على هامش المشاركة، الورقة البيضاء للقمة العالمية المتخصصة في حوكمة التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي (Gets) بهدف دعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة وتعزيز الأطر الدولية ذات الصلة.