نهيان بن مبارك: استضافة الإمارات "مهرجان السودان" يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيم والمبادئ المشتركة بين البلدين الشقيقين









شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والدكتور الأمين جعفر أحمد طه، رئيس الجالية السودانية لدى الدولة، "مهرجان السودان"، الذي أقيم اليوم في مركز دبي الدولي للمعارض، بمدينة إكسبو، بحضور أكثر من 25 ألف شخص، من العائلات والأسر والأفراد من أبناء الجالية السودانية، والجاليات المقيمة على أرض الدولة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن العلاقة بين شعبي دولتي الإمارات والسودان هي علاقة محبة وأخوة حقيقية ، ووفاء صادق ، ومشاعر قومية أصيلة وقوية . وأن إقامة مهرجان السودان بدولة الإمارات يتيح الفرصة للتعبير عن الفخر والاعتزاز ، بالقيم والمبادئ المشتركة ، بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك، السعي المستمر والمخلص ، لتحقيق الخير والنماء للسودان والإمارات معاً ، في إطار يكون فيه السودان دائماً ، هو وطن المحبة والكرم والاستقرار، وتكون فيه الإمارات ، وطن التعايش والتنمية والنظرة الواثقة نحو المستقبل ، وتكون فيه الأمة العربية، هي مجال العزة والإخوة والنماء .

وأشار معاليه إلى أن أبناء الجالية السودانية المقيمين في الإمارات يمثلون بعطائهم وإسهاماتهم ، الروح الأصيلة لشعب السودان ، في العمل والإنجاز والحرص على تحقيق التعاون والعمل المشترك ، لما فيه خير البلدين، وإن هذا الحدث المتجدد ، هو احتفال واعتزاز من أبناء الجالية السودانية بدولة الإمارات، وتعبير أصيل عن محبتهم لها ، وتقديرهم لمسيرتها.

وأكد معاليه مواصلة نهج الإمارات الأصيل في دعم الأشقاء والأصدقاء في كل مكان ، والسعي دوماً ، إلى العمل المثمر معهم ، من أجل تحقيق التنمية الناجحة ، في المنطقة والعالم ، وتعزيز التعاون المشترك لنشر الخير والأمان ، والسلام والاستقرار ، في كل مكان .

الإمارات..بيئة معززة لقيم التسامح والتعايش

من جانبه، أعرب الدكتور الأمين جعفر أحمد طه، رئيس الجالية السودانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خالص تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ما تقدمه من دعم مستمر للجالية السودانية، وما توفره من بيئة تحتضن الثقافات المختلفة وتعزز قيم التسامح والتعايش.

وأضاف: "إن النجاح الكبير الذي حققه المهرجان يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع الفعاليات السودانية في دولة الإمارات"، مؤكداً أن الحدث نجح في إبراز صورة مشرقة عن السودان وثقافته وفنونه وتراثه العريق، وعزز من حضور الجالية السودانية في المشهد الثقافي والمجتمعي بالدولة.

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بتكريم عدد من الشخصيات السودانية من أصحاب الإنجازات المتميزة في عدد من القطاعات والمجالات بالدولة، وشمل التكريم كلاً من المهندس السني بانقا،أول مدير لبلدية أبوظبي، وسعادة صالح فرح، أول مستشار قانوني في دولة الإمارات، والدكتور أبوبكر عبدالله عمر، طبيب أطفال سوداني رائد في دولة الإمارات، والمهندس مختار مكي محمد فضل، مدير بلدية عجمان سابقاً، ومصطفى محمد الأمين مصطفى، شخصية سودانية مجتمعية في أم القيوين، والماحي عبد الله الماحي الناير، مدير جامعة عجمان في الفجيرة سابقاً، بالإضافة إلى الأندية والمراكز السودانية بفروعها الثمانية في دولة الإمارات.

وشهد المهرجان الذي نظمته الأندية والمراكز السودانية في مختلف إمارات الدولة، على مدار يوم كامل برنامجاً حافلاً بالفعاليات الثقافية والتراثية والفنية، التي عكست ثراء وتنوع الثقافة السودانية، ونجحت في تقديم تجربة مجتمعية متكاملة أتاحت للجمهور معايشة تفاصيل الحياة السودانية وفنونها وموروثها الشعبي في أجواء احتفالية مميزة.

الفنون تعكس عمق الروابط بين الشعبين الإماراتي والسوداني

وتضمن الحدث عروضاً فلكلورية واستعراضية مستوحاة من البيئات السودانية المختلفة، إلى جانب فقرات غنائية وموسيقية قدمها عدد من الفنانين السودانيين، من بينهم الفنانة إنصاف مدني والفنان محمد بشير، حيث قدّما مجموعة من الأغاني التراثية والتقليدية، كما شارك الفنان يوسف البربري والدكتور عمر الأمين بفقرات فنية وأغانٍ جسدت جوانب من الثقافة والفنون السودانية الأصيلة، إضافة إلى مشاركة كورال سوداني قدم لوحات موسيقية وغنائية عكست عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الإماراتي والسوداني.

كما ضم المهرجان أركاناً تراثية وثقافية متنوعة، استعرضت الأزياء الشعبية والحرف اليدوية والمقتنيات التقليدية السودانية، إلى جانب معرض للمشاريع المنزلية والأسر المنتجة، التي قدمت نماذج من الصناعات والمشغولات التراثية المستوحاة من البيئة السودانية.

واستقطبت منطقة المأكولات الشعبية اهتمام الزوار، حيث قُدمت مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات السودانية التقليدية، التي أتاحت للجمهور فرصة التعرف إلى جانب من الثقافة السودانية المرتبطة بالمطبخ والعادات الاجتماعية، في تجربة تفاعلية لاقت إقبالاً كبيراً طوال ساعات المهرجان.

منصة ثقافية للاحتفاء بالتراث السوداني

وشهدت الفعالية كذلك عروضاً للكوميديا الارتجالية وفقرات ترفيهية عائلية وأنشطة مجتمعية متنوعة، صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، بما عزز الطابع الجماهيري للمهرجان، وأسهم في خلق أجواء تفاعلية عكست روح المحبة والتقارب بين أفراد المجتمع.

ويأتي تنظيم «مهرجان السودان» امتداداً لسلسلة من الفعاليات الجماهيرية السودانية التي استضافتها دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، التي رسخت حضورها بوصفها منصات ثقافية ومجتمعية تحتفي بالتراث السوداني وتعزز جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.