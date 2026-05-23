أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة





بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي أجراه سموه، آخر المستجدات في المنطقة والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد.

وتصدرت المباحثات مسألة دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بهدف تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر وصون السلم والأمن الدوليين.

وأكد أمير قطر خلال الاتصال موقف بلاده الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السلمية، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية، بما يعزز الاستقرار ويخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم.

وتناول الاتصال كذلك أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، مع التشديد على ضرورة صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الإستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.