مركز حماية الدولي في شرطة دبي.. دور محوري في التوعية من المخدرات

يلعب مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، دوراً حيوياً ومحورياً في نشر الوعي المجتمعي، وتحصين المجتمع من آفة المخدرات، وذلك من خلال المبادرات التوعوية والشراكات المهمة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويشكل مركز حماية أحد الأذرع التوعوية في القيادة العامة لشرطة دبي، ويستهدف كافة شرائح المجتمع بالتوعية، ويركز على القضايا المرتبطة بالمخدرات، ويعتمد على خطط منهجية وعلمية لنشر التوعية بين كافة الفئات.

وأكد اللواء عيد محمد بن ثاني مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التزام شرطة دبي الدائم بالدور الحيوي في توعية المجتمع إزاء مخاطر المخدرات والوقاية منها، خصوصاً أن مكافحة المخدرات ليست مهمة تقتصر على الإجراءات القانونية والأمنية، وإنما تتطلب أيضاً جهوداً موحدة، ضمن منظومة عمل مشتركة، تتكامل فيها الأدوار، لتشمل كل فئات المجتمع.

ومن جانبه، قال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي، إن الحملة التوعوية التي نظمتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع شرطة دبي وشركائها الاستراتيجيين في العام الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، في مركز دبي هيلز مول، واستمرت 10 أيام، استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص، من خلال مختلف الوسائل والقنوات التوعوية.

ونتج عنها عقد 563 جلسة حوارية وورشة عمل، و630 جلسة استشارية، و95 منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي، و210 مقترحات وأفكار خلال الملتقى، وإقامة 48 مسابقة توعوية، كما قام 3231 من رواد التواصل بنشر الرسائل التوعوية، وتم نشر خبر الحملة في 174 صحيفة ومجلة، وتم عمل 120 مادة إعلامية.

وأوضح العميد عبد الرحمن المعمري أن الحملة التوعوية التي نفذتها شرطة دبي في دبي مول، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، واستمرت 3 أيام، أسفرت عن إرسال العديد من الرسائل النصية التوعوية للجمهور، بلغ فيها عدد المستفيدين منها أكثر من 13 مليون شخص.

في حين بلغ عدد المستفيدين من المنصة التوعوية 76 ألفاً و160 مستفيداً، وبلغ عدد المشاركين في السحوبات والجوائز 9520 مستفيداً، كما تم التعريف بالمادة 89 من قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

منصة توعوية

وبلغ عدد المستفيدين من المنصة التوعوية التي شاركت فيها شرطة دبي، بالتعاون مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في مردف سيتي سنتر، 14 ألفاً و406 مستفيدين، وبلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي تم إرسالها للجمهور، مليوناً و500 ألف رسالة نصية، وبلغ عدد المشاركين في السحوبات والجوائز 3480 مستفيداً.