مقاصب عجمان.. استلام وتسليم الأضحية دون الحاجة لنزول المضحي من مركبته

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن رفع درجة الجاهزية القصوى في المقاصب المعتمدة التابعة لها، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عبر تفعيل منظومة رقابية وصحية متكاملة تعتمد على الرصد الميداني والمتابعة البيطرية المباشرة، بهدف ضمان سلامة الأضاحي والحد من الذبح العشوائي، بما يعزز الصحة العامة ويحافظ على جودة الحياة في الإمارة.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن خطة العمل الاستباقية شملت تهيئة الطاقة التشغيلية الكاملة للمقاصب الـ 3 المعتمدة، وهي: "المقصب المركزي، مقصب مصفوت، ومقصب المنامة". موضحاً أن المقاصب ستستقبل الجمهور بمرونة عالية بدءاً من يوم عرفة وحتى ثالث أيام العيد، مشيراً إلى إخضاع الأضاحي لفحوصات بيطرية دقيقة ومزدوجة قبل الذبح وبعده عبر فرق طبية متخصصة للكشف عن الآفات والأمراض.

وأضاف الحوسني، أن الدائرة حرصت على جعل رحلة المتعامل انسيابية وسريعة، حيث تبدأ الإجراءات باستكمال المعاملة واستلام الأضحية من المتعامل دون حاجته لمغادرة مركبته، مروراً بالمسار البيطري والذبح في بيئة معقمة، وصولاً إلى تسليمه اللحوم المجهزة، مؤكداً أن الالتزام بالمقاصب الرسمية هو الجدار العازل الأول ضد انتشار الأوبئة وتلوث الغذاء.

من جانبه حذر المهندس عبدالله التميمي، مدير إدارة الصحة العامة بالدائرة، من تجاوز الأنظمة واللوائح المعمول بها، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، حيث أوضح أن الفرق التفتيشية ستكثف حملاتها الميدانية خلال أيام العيد لضبط أي عمليات ذبح خارج الإطار الرسمي أو التعامل مع القصابين الجوالين الذين يشكلون خطراً مباشراً على أمن المجتمع الصحي.

وشدد على أن العقوبات ستشمل المصادرة الفورية للحوم الناتجة عن الذبح العشوائي وغير المرخص، والتعامل معها وفق الإجراءات البيئية المعتمدة، إلى جانب التحفظ على جميع الأدوات والمعدات المستخدمة في المخالفة.

إرشادات

وفي إطار التوعية المجتمعية، وجهت الدائرة حزمة من التوصيات والإرشادات للجمهور لضمان سلامة الأغذية داخل المنازل بعد استلام الأضاحي، تضمنت ضرورة فصل اللحوم النيئة عن باقي الأطعمة لتجنب التلوث التبادلي، والالتزام بأعلى معايير النظافة والتعقيم للأسطح، فضلاً عن أهمية حفظ اللحوم وتبريدها في درجات حرارة مناسبة ومباشرة تفادياً لتلفها.

ودعت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أفراد المجتمع إلى الشراكة المجتمعية والتعاون مع جهودها الرقابية، بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات عشوائية عبر التواصل مع مركز عجمان للاتصال على الرقم المجاني 80070.