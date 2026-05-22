رئيس جمهورية أوزبكستان يستقبل وفد حكومة دولة الإمارات

استقبل فخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ضمن زيارة رسمية لوفد حكومي إماراتي إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، جرى خلالها بحث مستجدات الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وآفاق تطويرها بما يدعم جاهزية العمل الحكومي ويعزز التنمية المستدامة في البلدين.

وأكد فخامة الرئيس الأوزبكي عمق العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات، مشيداً بالتطور المتسارع في مسارات التعاون المشترك، وما تمثله الشراكة الإماراتية الأوزبكية من نموذج عالمي رائد في التعاون الحكومي الهادف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع آفاق هذه الشراكة وتعزيز أثرها الإيجابي على المستويات كافة.

من جانبه، أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تعكس رؤية قيادتين تؤمنان بأن كفاءة الحكومات تقاس بقدرتها على صناعة مستقبل أفضل للإنسان، وبناء شراكات استراتيجية تحقق أثراً تنموياً مستداماً للمجتمعات.

وأشار معاليه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث الحكومي تواصل تحقيق نتائج نوعية ومؤشرات متقدمة، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير منظومات العمل الحكومي، وبناء نماذج أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً للمستقبل.

حضر اللقاء معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة سعيد مطر الصيري القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أوزبكستان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وكانت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان قد أطلقتا عام 2019 شراكة استراتيجية في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، تشمل عشرة محاور رئيسية، من أبرزها تطوير الخدمات الحكومية، والتنافسية، وتمكين الشباب، وبناء القيادات والقدرات، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والجودة الحكومية، بما يعكس التزام البلدين ببناء حكومات أكثر كفاءة وابتكاراً واستشرافاً للمستقبل.