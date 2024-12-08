طقس الإمارات غداً..غائم جزئياً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح “الثلاثاء” مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار خاصة شرقاً وشمالاً.

حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:04 والمد الثاني عند الساعة 17:52 والجزر الأول عند الساعة 12:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 03:59 الجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:17.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 75 35

دبي 29 22 65 35

الشارقة 30 15 70 30

عجمان 28 20 70 35

أم القيوين 28 15 75 30

رأس الخيمة 29 12 75 35

الفجيرة 27 20 70 35

العـين 27 16 65 25

ليوا 28 16 85 30

الرويس 27 20 85 40

السلع 25 17 90 40

دلـمـا 25 21 75 45

طنب الكبرى 24 22 75 45

طنب الصغرى 24 22 75 45

أبو موسى 24 23 75 45.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح “الثلاثاء” مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار خاصة شرقاً وشمالاً.

حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:04 والمد الثاني عند الساعة 17:52 والجزر الأول عند الساعة 12:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 03:59 الجزر الأول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 21:17.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 75 35

دبي 29 22 65 35

الشارقة 30 15 70 30

عجمان 28 20 70 35

أم القيوين 28 15 75 30

رأس الخيمة 29 12 75 35

الفجيرة 27 20 70 35

العـين 27 16 65 25

ليوا 28 16 85 30

الرويس 27 20 85 40

السلع 25 17 90 40

دلـمـا 25 21 75 45

طنب الكبرى 24 22 75 45

طنب الصغرى 24 22 75 45

أبو موسى 24 23 75 45.