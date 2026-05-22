محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الآثار والمواقع الأثريّة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بشأن الآثار والمواقع الأثريّة في إمارة دبي، والذي تُطبّق أحكامه على الآثار والمواقع الأثريّة المُكتَشفة والتي يتم اكتشافها بعد العمل بأحكامِه، في جميع المناطق البرّية والبحريّة والجبليّة التابعة لإمارة دبي، سواءً كانت على سطح الأرض أو في باطِنها أو في مِياهها، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

أهداف القانون

الحفاظ على الآثار المكتشفة في إمارة دبي وتوثيقها وتصنيفها بغرض إحيائها وصونها

التعريف بالآثار والمواقع الأثرية في دبي ورفع مستوى الوعي بأهميتها وقيمتها التاريخية والثقافية والمعمارية

وضع الضوابط الكفيلة لضمان حمايتها والاستخدام الأمثل لها وتوفير بيئة مؤسسية مُمكّنة لإدارة وتنظيم الأنشطة الأثرية في دبي

هيئة الثقافة والفنون في دبي الجهة المختصة بالإشراف على الآثار والمواقع الأثرية في الإمارة