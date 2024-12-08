سعيد محمد الطاير يتفقد سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يومياً.

واستمع معالي سعيد محمد الطاير للتقدم الحاصل في المشروع من مسؤولي "شركة حصيان للمياه أ" والذي وصل إلى نحو 40.6 %، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2027. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. ويعد هذا المشروع أكبر مشروع في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3 مليارات و377 مليون درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: "يأتي مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتِج المستقل للمياه تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة عالمية المستوى للطاقة والمياه تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة. كما يأتي المشروع ضمن جهودنا لتعزيز الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بما يدعم الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة."

وأضاف معالي الطاير:" يتماشى المشروع مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2050. وتعمل الهيئة على بناء محطات التحلية التي تعتمد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر التي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، مما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة.

وقد رافق معالي الطاير في جولته المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.