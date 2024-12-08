شرطة دبي تعزز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم في جبل علي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة جبل علي ومجلس الروح الإيجابية، فعاليات مجتمعية وتوعوية استهدفت أكثر من 200 عامل من عمال شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمنطقة جبل علي، وذلك بالتعاون مع كل من الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، وبمشاركة قسم التنوع الثقافي بإدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

شهد الفعاليات العقيد أحمد جمعة غريب المحيربي، نائب مدير مركز شرطة جبل علي، والسيدة فاطمة بو حجير؛ رئيس مجلس الروح الإيجابية، ورئيس قسم التنوع الثقافي، وعددٌ من الضباط والمسؤولين.

وأكد العقيد أحمد جمعة، أن المحاضرات التوعوية للعمال تضمنت تعريفاً بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن تسليط الضوء على كيفية تقديم الشكاوى أو طلب المساعدة عبر قنوات التواصل المعتمدة، وذلك حرصاً على ترسيخ التواصل الفعال بين العمال والشرطة، بما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.

وقالت السيدة فاطمة بو حجير، أن الفعالية تهدف إلى توعية العمال بالقوانين العمالية عبر محاضرات ومسابقات توعوية وتثقيفية، تتضمن معلومات حول قنوات التواصل مع شرطة دبي، والخدمات التي تقدم لعموم الجمهور، وفئة العمال بشكل خاص.

وأضافت أن هذه الجهود مستمرة على مدار العام، بهدف تعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين،

والتأكيد على التزام شرطة دبي العميق بالدورين المجتمعي والتوعوي، عبر تنظيم فعاليات ومبادرات وأنشطة مجتمعية، الأمر الذي يعزز شعورهم بالسعادة والإيجابية، موجهة شكرها للجميع على جهودهم في إنجاح الفعالية.