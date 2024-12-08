قرقاش: تغييرات جيوسياسية هائلة تستدعي الحكمة والحوار للخروج من دائرة الفوضى

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، خلال مشاركته النسخة العشرين من حوار المنامة أن هناك تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي التمعن والحكمة والحوار للخروج من دائرة الفوضى والعنف.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "سعدت بالمشاركة في حوار المنامة في نسخته العشرين، كل الشكر لوزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في المملكة المتحدة. تغييرات جيوسياسية إقليمية هائلة تستدعي التمعن والحكمة والحوار للخروج من دائرة الفوضى والعنف".

وتعليقاً على الأحداث في سوريا حضّ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، السوريين على التعاون لتجنّب حصول "فوضى"، مؤكداً أن قيادة مستقبل سوريا يجب أن تكون بيد السوريين.

وقال: "الأدوار الدفاعية والعسكرية ينبغي ألا تكون تحت سيطرة الجماعات المسلحة، يجب عدم السماح للأطراف غير الحكومية باستغلال الفراغ السياسي"، مضيفاً "نأمل في أن يعمل السوريون معا لكيلا نشهد حلقة أخرى من الفوضى" وفق ما نشرته سكاي نيوز.

وتابع معاليه "علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في سوريا بعد ذلك، الحل هو دولة يمكن الوثوق بها"، لافتاً إلى أن مصدر الخوف الرئيسي هو سلامة أراضي سوريا التي لا تزال تحت التهديد.