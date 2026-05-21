"الوطني الاتحادي" ولجنة حقوق المرأة بالبرلمان الأوروبي يبحثان تمكين المرأة

بحثت سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة لينا غالفث، رئيسة لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وعضوة لجنة الصناعة والبحوث والطاقة في البرلمان الأوروبي، خلال اللقاء الذي عقد ضمن برنامج زيارة وفد المجلس إلى البرلمان الأوروبي في مقره بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس والبرلمان.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودورها في ملفات السلام والأمن، إضافة إلى دعم العمل متعدد الأطراف ومواجهة خطابات الكراهية والتمييز.

واستعرضت سعادة سارة محمد فلكناز، مسيرة دولة الإمارات المتميزة في تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية وصناعة القرار، بفضل دعم القيادة الرشيدة منذ تأسيس الاتحاد، حيث تشغل اليوم مختلف المناصب القيادية والسياسية داخل الدولة وخارجها، فضلًا عن وصول نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من عدد الأعضاء.

وأشارت إلى أن المرأة البرلمانية تعد شريكًا فاعلًا في لجان المجلس الوطني الاتحادي المتخصصة، كما يمتد حضورها ومشاركتها إلى المجموعات البرلمانية الخارجية والاتحادات والمؤسسات البرلمانية الدولية.

وتطرقت سعادتها إلى تجربة دولة الإمارات في مجال الطاقة النووية السلمية، مؤكدة أن محطات الطاقة النووية في الدولة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن والشفافية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعكس التزام الإمارات بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

من جانبها، أشادت سعادة لينا غالفث بتجربة دولة الإمارات في تمكين المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التوازن في التمثيل البرلماني، مؤكدة أن عددًا من الدول الأوروبية لا يزال يواجه تحديات في هذا المجال.

وأكد الجانبان أهمية حماية قضايا المرأة من التسييس والاستقطاب، وتعزيز التعاون البرلماني لمواجهة خطاب الكراهية، ودعم قيم التعددية والاحترام المتبادل، إلى جانب أهمية تعزيز دور المرأة في أجندة السلام والأمن، وتوسيع مشاركتها في الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، وضرورة منح المرأة الفرصة الكاملة للمشاركة في مواقع القيادة وصنع القرار، وترسيخ ثقافة تقوم على الكفاءة وبناء الثقة والإقناع.