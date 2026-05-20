محمد بن راشد: التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع جودة حياته.. وهذا نهجنا الإماراتي الواضح

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في العاصمة أبوظبي، الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات، التي خُصِّصت لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI)، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومشاركة أكثر من 400 مسؤول.

وأشار سموّه إلى أن المشاركين عملوا على تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى ذكاء اصطناعي، بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في هذا التحول.

وأطلق سموّه خلال الخلوة الدفعة الأولى من مساعدي الذكاء الاصطناعي في مجالات المشتريات والضرائب وسعادة المتعاملين والدعم التقني، فيما تخرّجت دفعة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي الاتحادي.. مؤكداً سموه أن ما يتم تطويره اليوم نموذج سيُلهم الآخرين.. ورسالة للبشرية بأن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته.. وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة.

وختم سموه: "ما سنطوره اليوم تحت قيادة وإشراف الشيخ منصور بن زايد وفرق العمل الوطنية ليس مشروعاً حكومياً فقط.. بل نموذج سيُلهم الآخرين.. ورسالتنا للبشرية أن التقنية يجب أن تخدم الإنسان وترفع من جودة حياته.. وهذا نهجنا الإماراتي الواضح والمستمر للأجيال القادمة".