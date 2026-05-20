إجماع في مجلس الأمن على إدانة الاعتداء الإرهابي على محيط "براكة"

عقد مجلس الأمن، اليوم، جلسة طارئة بشأن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محيط محطة براكة، بمشاركة الإمارات، التي دعت المجلس إلى إدانة التصعيد الخطير بأشد العبارات.

وشهدت الجلسة عاصفة من الإدانات الدولية للتصعيد الإرهابي، وتضامناً واسعاً مع الإمارات في أعقاب الاعتداء الغادر، تجلى في كلمات مندوبي الدول الأعضاء، ومن بينهم أمريكا رورسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

وفي مستهل الجلسة، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي إن الهجمات على المرافق النووية بالمنطقة «تطور خطير»، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بقواعد السلامة النووية.

من جانبه قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الاعتداء على محيط محطة «براكة» النووية يشكل تصعيداً خطيراً.

وأضاف "استهداف المنشآت النووية السلمية اعتداء مشين، وندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على محيط "براكة"، مؤكداً أن حماية المرافق الدولية النووية مسؤولية دولية مشتركة.