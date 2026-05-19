قائد عام شرطة أبوظبي يزور "آيسنار 2026"





أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أهمية مواصلة تطوير المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، واستشراف مستقبل العمل الشرطي الذكي، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الأمن الرقمي والابتكار الشرطي، ويدعم جودة الحياة واستدامة الأمن في إمارة أبوظبي. جاء ذلك خلال زيارته المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2026»، الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026.

واطلع معاليه خلال زيارته جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الشريك الاستراتيجي في الدورة العاشرة من المعرض، على أحدث المشاريع والمبادرات الأمنية والتقنيات الذكية المعروضة، والتي تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المبتكرة، والتطبيقات الحديثة الداعمة لتعزيز الجاهزية الأمنية وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وشهد جناح شرطة أبوظبي في يومه الأول حضورًا واهتمامًا واسعًا من زوار المعرض، حيث استعرضت القيادة العامة أحدث الحلول الأمنية الذكية والتقنيات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأمن والاستدامة الرقمية وجودة الحياة في الإمارة.

وشارك الجناح بعدد من المنصات التفاعلية المتقدمة، شملت منصة المدينة الآمنة التي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الميدانية، وتحليل البيانات، والتنبؤ بالأنماط الإجرامية، بما يسهم في مكافحة الجريمة والمخدرات، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن الحوادث، وتعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين.، ومنصة التدريب الافتراضي المعزز بالذكاء الاصطناعي، ومنصة التعليم الشرطي الرقمي، ومنصة مركز الإمارات للأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية، إضافة إلى منصة إدارة الأزمات والحدث الأمني.

وتضمنت المشاركة عرض مشروع «نظام إدارة الحدث الأمني الذكي (WEB-EOC)»، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأحداث والموارد، ودعم متخذي القرار ومأموري العمليات عبر تحليل البلاغات وإصدار توصيات بالإجراءات المقترحة، إلى جانب إعداد سيناريوهات وتمارين تحاكي الأزمات والكوارث بما يعزز الجاهزية الأمنية.

وعرضت مديرية المرور والدوريات الآمنية اللعبة الإلكترونية الابتكارية «أمن الطرق» للكبار والصغار، بهدف تعزيز الثقافة المرورية وترسيخ الوعي بقوانين السير وقواعد المرور، ضمن جهودها المستمرة للحد من الحوادث وتحقيق السلامة على الطرق، في إطار أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي» ، واستعرضت روبوتًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتوعية المرورية والتفاعل مع الجمهور، إلى جانب دورية «الليبرد A5» الصديقة للبيئة المزودة بمحرك هجين وطائرة «درون» لدعم الاستجابة السريعة للحوادث ونقل الصورة المباشرة من مواقع البلاغات، بما يعزز كفاءة التعامل الميداني ويرفع مستويات السلامة المرورية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن مشاركتها في «آيسنار أبوظبي 2026» تجسد التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية والابتكارات الأمنية، وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير منظومات أمنية أكثر كفاءة واستدامة، وصولًا إلى مستقبل أكثر أمنًا وأمانًا .