شرطة الشارقة تستعرض أحدث ابتكاراتها الأمنية والتقنية في معرض آيسنار 2026





تشارك القيادة العامة لشرطة الشارقة في أعمال القمة العالمية للأمن المستدام ومعرض "آيسنار 2026" الذي أنطلق اليوم في مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر 3 أيام وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز حضورها في المحافل الدولية ومواكبة أحدث التحولات في كل من المجال الأمني والتقني الذكي وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية مع الجهات الأمنية العالمية.

وأكد سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المنعقدة ضمن أعمال القمة تحت عنوان "قيادة المستقبل: كيف تحمي الدول استقرارها في عصر الذكاء الاصطناعي"، أن تعزيز الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة تقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية وفئات المجتمع مشيراً إلى أن الوعي المجتمعي والتعاون المستمر يشكلان ركيزة أساسية في دعم المنظومة الأمنية وتحقيق الاستقرار المستدام.

وأوضح أن مجتمع دولة الإمارات يتميز بالترابط والتكامل والوعي العالي، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاهزية الدولة واستباقيتها في التعامل مع التحديات والأزمات بكفاءة وفاعلية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ونهج العمل المؤسسي المتكامل بين الجهات كافة، منوها بأن هذه الممارسات عززت من شعور الطمأنينة والأمان لدى المواطنين والمقيمين والزوار ورسخت مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في الأمن المجتمعي والاستقرار وجودة الحياة.

وأكد أن مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في هذا المعرض العالمي تأتي انسجاماً مع رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ ريادتها الأمنية وتعزيز منظومة الابتكار المؤسسي من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لدعم المنظومة الأمنية وخدمة المجتمع بما يواكب توجهات حكومة دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أمني مستدام قائم على الابتكار والاستباقية.

وأضاف أن هذه المشاركة تمثل فرصة إستراتيجية لاستعراض أبرز المشاريع والمبادرات التطويرية التي تنفذها شرطة الشارقة والاطلاع على أحدث التجارب العالمية في مجالات الأمن الذكي والتحول الرقمي بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الأمني وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

واستعرضت القيادة خلال مشاركتها عدداً من المشاريع والابتكارات الأمنية المتطورة شملت منظومة المختبر الأمني للأمن السيبراني وإدارة القضايا الرقمية ومنظومة السلامة المرورية المعتمدة على التحليل الذكي للبيانات ومنظومة الطائرات المسيّرة الداعمة للمهام الميدانية إضافة إلى جهاز رادار حديث لتعزيز الرقابة المرورية ومركبة "آينوس جراندير" المخصصة للتدخل السريع في الظروف الطارئة والكوارث.

وتُعدّ هذه المنظومات ثمرةً لمخرجات مختبرات الابتكار ومبادرات رعاية المبتكرين، ما يجسّد التزام القيادة المتواصل بتبنّي الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكات المعرفية والتقنية بما يدعم منظومة الأمن والأمان ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الأمني والتقني.