نيابةً عن رئيس الدولة.. سهيل المزروعي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان، في العاصمة باكو، وجمع قادة العالم، ورؤساء البلديات، وخبراء التخطيط الحضري، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

وفي مستهل زيارة لباكو استقبل فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، معالي سهيل المزروعي، بحضور سعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان.

ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس إلهام علييف معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بدوام التقدم والازدهار.

وأعرب فخامته عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التنمية والرخاء.

من جانبه أكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع جمهورية أذربيجان، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويدعم آفاق التعاون في شتى المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

تأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع جمهورية أذربيجان، وترسيخ أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي تأسس بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001، وتتولى تنظيم فعالياته برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويُعقد مرة كل عامين وينصب تركيزه على التحضر المستدام ومستقبل المدن.

يجمع المنتدى بين الحكومات، والمخططين الحضريين، والباحثين، ومجموعات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لبحث الكيفية التي يؤثر بها النمو الحضري المتسارع على المجتمعات، والاقتصادات، والبنية التحتية، والمناخ.

ضم وفد الدولة عدداً من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية.