أنور قرقاش: في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الخلط في الأدوار خلال العدوان الإيراني الغاشم محيّر، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، مؤكداً أنه في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محيّر، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي. فاختلط دور الضحية بدور الوسيط، والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلًا من أن يكون عضيدًا ومساندًا".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف".