طقس الإمارات غداً.. صحو رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً شرقاً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار خاصة شرقاً وشمالاً ،وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 16:37 والمد الثاني عند الساعة 08:04 و

الجزر الأول عند الساعة 10:38 والجزر الثاني عند الساعة 00:36.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17 والمد الثاني عند الساعة 03:08، و الجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:18.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 21 75 30

دبي 30 22 70 30

الشارقة 30 20 65 30

عجمان 30 19 60 35

ام القيوين 29 18 60 30

رأس الخيمة 30 18 60 35

الفجيرة 29 22 65 35

العـين 30 18 60 20

ليوا 29 19 85 25

الرويس 27 18 90 40

السلع 25 15 85 40

دلـمـا 25 20 70 45

طنب الكبرى 25 22 65 35

طنب الصغرى 25 22 65 35

أبو موسى 25 23 65 40