طقس الإمارات غداً.. انخفاض جديد في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 53:14 والمد الثاني 01:46 الجزرالأول عند الساعة 18:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:19

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب مساءً في بحر عمان.فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 11:17 والمد الثاني 22:09

الجزر الأول عند الساعة 16:56 والجزر الثاني عند الساعة 05:01

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 28 80 20

دبي 35 29 85 40

الشارقة 36 26 70 30

عجمان 34 27 70 40

أم القيوين 36 25 70 30

رأس الخيمة 37 25 75 20

الفجيرة 39 30 50 15

العـين 38 29 50 15

ليوا 37 26 45 20

الرويس 35 29 50 15

السلع 37 28 60 20

دلـمـا 34 28 70 45

طنب الكبرى / الصغرى 29 27 85 60

أبو موسى 30 26 80 65