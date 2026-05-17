الإمارات.. هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفذ 50 مشروعاً في السنغال خلال عشر ذي الحجة

بدأ وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة الأمين العام سعادة الدكتور خالد الخاجة، اليوم، زيارة إلى السنغال للإشراف على إطلاق وتنفيذ 50 مشروعاً خيرياً في العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك في إطار جهود الهيئة ضمن حملة الأضحى 2026.

وتتضمن المشاريع توزيع الطرود الغذائية على الأسر المتعففة، وذبائح الصدقات، وتدشين عدد من الآبار، كذلك وضع حجر الأساس لبناء مساجد، ومشاريع الأسر المنتجة، وغيرها من المشاريع التي تعكس رسالة دولة الإمارات وقيمها الراسخة في العطاء والتكافل.

وقال سعادة الدكتور خالد الخاجة، إن وفد الهيئة سيعمل ميدانياً على متابعة تنفيذ المشاريع وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، مؤكداً أن دولة الإمارات أصبحت، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نموذجاً عالمياً في العمل الخيري، وأن الهيئة تواصل أداء رسالتها الإنسانية انطلاقاً من هذه الرؤية التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن المشاريع المقرر تنفيذها في السنغال، تشمل مبادرات مجتمعية وتنموية متنوعة تسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي، لافتاً إلى أن الهيئة تنفذ برامجها بالتعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات المحلية بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.